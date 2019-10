Teilsperre der U-Bahn-Linie U4 am Wochenende

U4 endet am 5. und 6. Oktober in Spittelau

Die Wiener U-Bahn-Linie U4 fährt von Samstag, ca. 0:40 Uhr bis Montag, ca. 0:40 Uhr nur zwischen Hütteldorf und Spittelau.

U4-Modernisierung kostet 340 Millionen Euro

Weil für eine Weichen-Erneuerung der Strom abgestellt werden muss, heißt es für die U4 am Samstag und Sonntag in Spittelau "Endstation".Die letzte U-Bahn wird am Samstag um ca. 00:40 Uhr früh Heiligenstadt anfahren. Die erste U-Bahn verlässt die U4-Endstation Heiligenstadt wieder am Montag um ca. 4:45 Uhr.Für die Zeit der Sperre verstärkt die Straßenbahn-Ersatzlinie E4 zwischen den Stationen Augasse und Nußdorf, Beethovengang die parallel zur U4 fahrende Linie D. Die Linie E4 übernimmt auch den U4-Nachtverkehr von Freitag auf Samstag beziehungsweise Samstag auf Sonntag.Bereits im Sommer ist die U4 auf der Strecke von Karlsplatz bis Längenfeldgasse wegen Renovierungsarbeiten nicht mehr gefahren. Die Station Pilgramgasse bleibt noch bis 31. Jänner 2020 geschlossen. ("Heute.at" hat berichtet) Die Modernisierung der U4 lassen sich Wiener Linien und Stadt laut Eigenangaben insgesamt knapp 340 Millionen Euro kosten.