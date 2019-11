Telefonzellen-Party, geht scho' gemma Vuigas

Ein "Heute"-Leser machte in Wien-Neubau eine kuriose Entdeckung: Eine Telefonzelle wurde offenbar zur "Party-Hotspot".

Viele werden den Hit aus 2009 wohl noch kennen: "Kabinenparty, geht scho' gemma Vuigas". So, oder so ähnlich lief es wohl auch am Wochenende in der Apollogasse ab. Der "Party-Hotspot" war aber nicht wie im Videoclip das Kongressbad in Hernals, sondern eine Telefonzelle im 7. Bezirk.Am Montagmorgen entdeckte ein "Heute"-Leser dort diverse und wohlgemerkt leere Alkoholflaschen. Darunter waren zwei Wodkaflaschen, mehrere Bierdosen und eine Weinflasche. Bleibt zu hoffen, dass die exklusive Party ein voller Erfolg war.