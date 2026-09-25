i Hacker-Bedrohung: Schutz vor Phishing-Betrug pixabay.com Betrug mit Fake-Rabattcode Telekom-Kunden aufgepasst: Neue Phishing-Welle Betrüger versenden gefälschte Telekom-Mails mit 70 Prozent Rabatt auf einen WLAN-Verstärker. Dahinter steckt eine Datenfalle. Von Technik Heute 25.09.2026, 20:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine neue Betrugswelle zielt derzeit auf Telekom-Kunden ab. Kriminelle versenden gefälschte E-Mails, die mit einem angeblichen Rabatt von 70 Prozent auf einen WLAN-Verstärker locken.

Die Masche: Mit künstlich erzeugtem Zeitdruck sollen Empfänger zum schnellen Klicken verleitet werden. Die Behauptung, es seien nur noch wenige Rabatt-Codes verfügbar, dient dabei als Köder.

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Wie Chip.de unter Berufung auf das Faktencheck-Portal Mimikama berichtet, führt der Link in eine reine Datenfalle. Bei echten Telekom-Mails sind namentliche Anreden sowie Angaben zum Kundenkonto üblich, so die Telekom selbst.

So erkennst du die Betrugsmail

Typische Merkmale für gefälschte Nachrichten: eine unpersönliche Ansprache, fehlende vertragsbezogene Angaben oder Aufforderungen, persönliche Daten über einen Link einzugeben. Auch wenn Telekom-Logo und Absender-Name stimmig wirken, passt die tatsächliche Absenderadresse oft nicht zum Unternehmen.

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Wer eine verdächtige Nachricht erhält, sollte enthaltene Links nicht anklicken und keine Zugangsdaten eingeben. Stattdessen wird empfohlen, die betreffende Seite direkt aufzurufen und die Mail als Spam oder Phishing zu melden.