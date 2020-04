Temperaturen wie im Sommer zu Ostern in NÖ

Niederösterreich steht ein verhältnismäßig einsames Osterwochenende bevor, das Wetter lässt sich über die Feiertage aber nicht lumpen.

Während der Karsamstag in weiten Teilen noch sehr frühlingshaft verläuft, sind für den Ostersonntag heuer Temperaturen von bis zu 25 Grad für weite Teile des Landes angesagt. Ein Osterfest gibt es für die Niederösterreicher dieses Jahr zwar nur im engsten Kreis, zumindest das aber bei traumhaftem Wetter.Am Karsamstag ist es zeitweise noch bewölkt, vor allem im Süden des Landes in den Bezirken Neunkirchen und Wr. Neustadt-Land kann es auch noch vereinzelt regnen. Im Nord-Osten weht dafür ein teils lebhafter Wind. Die Temperaturen erreichen dennoch 15 bis 21 Grad.Der Ostersonntag wird dann für einen Apriltag extrem warm. Es bilden sich zwar einige Quellwolken mit möglicherweise kurzen Regenschauern. Bei Temperaturen zwischen 18 bis 25 Grad ändern die aber nicht viel am sommerlichen Gesamtbild.Danach macht der April seinem Ruf alle Ehre. Am Ostermontag soll es anfangs noch einmal ähnlich warm und sonnig werden, ab Nachmittag werden aber Regenschauer und teils Gewitter erwartet. Dann kommt es zum Temperatursturz. Für Dienstag sind nur noch 4 bis 12 Grad angesagt.