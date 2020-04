"Temptation Island": Siria trennt sich von Davide

Davide ging mit Single-Lady Coco auf Tuchfühlung. Jetzt will Siria mit ihm Schluss machen.

Siri ist bitter enttäuscht

Seit 3. März unterziehen sich vier Paare im TV-Experiment dem Härtetest in Sachen Treue. Dabei werden die sechs Teilnehmer ultimativ in Versuchung geführt: Die vergebenen Frauen werden von sexy Singlemännern umgarnt, während im Männeressort heiße Single-Ladys warten.Die erste, die den Schlussstrich zieht, ist Siria. Davides Flirterei mit Single-Lady Coco hat sie bitter enttäuscht: "Davide hat mein Herz rausgenommen, auf den Boden geschmissen und trampelt jetzt gerade da rum."Sie beschließt das Experiment zu beenden. Und was mit ihrer Beziehung? "Er ist fremdgegangen, das bedeutet für mich, dass man da auch nichts mehr machen kann. Ich kann nicht mehr mit ihm zusammen bleiben!", stellt Siria klar. Doch bevor sie "Temptation Island" verlässt, steht noch ein letztes Lagerfeuer an.