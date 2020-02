Tenacious D bringen den Rock in die Stadthalle

Schon lange genießen Kyle Gass und Jack Black mit ihrer Band Tenacious D Kultstatus. Am 13. Februar sind sie wieder in Wien.

Vor gut einem Jahr hat das rockig-komische Duo das aktuelle Album "Post-Apocalypto" veröffentlicht. Mit diesem Juwel und allen alten Hits im Gepäck begibt man sich auf die gleichnamige Tour.Wien wird dabei am 13. Februar 2020 in den Genuss eines Tenacious D-Konzertes kommen, und zwar in der Stadthalle. Als Anheizer hat man Wynchester mit dabei.Tickets sind bereits auferhältich.