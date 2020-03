Hat Teri Hatcher mit 55 ihren Superman gefunden?

Happy End im Sonnenuntergang? Teri Hatcher turtelt am Strand von Malibu mit einem unbekannten Mann. Soviel zeigen die Fotos: Es knistert gewaltig!

Mit Superman ("Die Abenteuer von Lois &Clark") hat es nicht gehalten, Ehemann Mike ("Desperate Housewives") starb ihr unter der Hand weg und Bond ("Der Morgen stirbt nie") suchte sich das nächste Bond-Girl. Auf der Leinwand und im TV hat Teri Hatcher kein Glück mit den Helden.Auch privat schaut die Schauspielerin auf zwei gescheiterte Ehen zurück. (1988-1989 und 1994-2003).Jetzt wurde Teri Hatcher bei einem romantischen Picknick am Strand von Malibu gesichtet. Eng an einen Unbekannten gekuschelt, schaut sie sich den Sonnenuntergang an.Wer der Mann ist, weiß man (noch) nicht. Aber die " Daily Mail " vermutet, dass er in ihrer neuen YouTube-Serie "Hatching Change" mitspielt. Immer wieder zeigt Teris Begleiter ihr Dinge auf seinem Handy, es liegt also auch die Vermutung nahe, dass sie direkt dort am Strand einen Teil für eine der Episoden gedreht haben.Das Paar scheint sich prächtig zu amüsieren, lacht, isst und unterhält sich angeregt. Ein erstes Date ist es ganz offensichtlich nicht. Denn während des gemeinsamen Nachmittags liegen sie auch ganz entspannt nebeneinander. Er macht ein Nickerchen, sie zieht sich bis aufs Bikini-Oberteil aus und tankt ein paar Sonnenstrahlen.Nach Einbruch der Nacht machten sich Teri und ihr Begleiter gemeinsam und besten gelaunt auf den Weg zurück.