Verdächtiger versuchte mehrfach, LKW zu kapern

In Limburg (D) raste ein Mann mit einem Lkw auf mehrere Fahrzeuge zu, verletzte 9 Menschen. Der mutmaßliche Täter soll bereits mehrmals versucht haben, einen Lastkraftwagen zu kapern.

Mit voller Geschwindigkeit raste der mutmaßliche Täter (32) per LKW auf an einer Ampel wartende Autos zu, rammte die Fahrzeuge. Dabei rief der Mann laut Augenzeugen auf Arabisch "Allah". Mindestens 9 Menschen sind dabei verletzt worden. Von den Behörden wird die Rammattacke als Terroranschlag eingestuft.Nach dem Anschlag stieg der mutmaßliche Täter aus dem Lkw aus, laut Augenzeugen wirkte er sehr benommen, wie wenn er unter Drogen stehen würde. Weiters soll der Mann, als er auf die Autos zuraste, auch noch voll beschleunigt haben, schreibt die "Frankfurter Neue Presse".Eine Zeugin sagte der "Frankfurter Neuen Presse": "Ich habe ihn angesprochen. Er blutete aus der Nase, seine Hände waren blutig, die Hose zerrissen. Er hat gesagt: Mir tut alles weh." Als die Augenzeugin mit dem Mann sprach, hatte sie noch keine Ahnung, dass er der Fahrer des LKW ist. Dem verletzten mutmaßlichen Täter versuchte anschließend auch noch eine Gruppe von Joggern zu helfen, doch der Mann griff die Helfenden an. Die Jogger hielten den Mann dann bis zum Eintreffen der Polizei mit Gewalt fest.Seinen perfiden Plan, wollte der Mann offenbar schon viel früher in die Tat umsetzen. Laut "Bild"-Zeitung soll er mehrmals versucht haben, einen LKW zu kapern. Er war längst amtsbekannt, galt aber weder als Gefährder noch als Islamist.Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen Syrer, er lebt seit 2015 in Deutschland. 2016 erhielt er einen subsidiären, also eingeschränkten Schutzstatus. Laut ersten Erkenntnissen der Behörden hatte er keine Kontakte zu militanten Salafisten oder anderen Extremisten. Der 1987 geborene Syrer soll bisher noch keine Aussage gemacht haben.