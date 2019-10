Terrorverdächtiger wollte Flugzeug entführen

In Frankreich nahm man vor mehreren Wochen einen Mann fest, der offenbar Terroranschläge geplant haben soll. Auch eine Flugzeugentführung stand auf dem Plan.

60 Terroranschläge verhindert

Frankreichs Innenminister Christophe Castaner meldete sich am Donnerstag im Sender "France2" zu Wort. Er erklärte, dass bereits vor mehreren Wochen ein Terrorverdächtiger festgenommen wurde. Allem Anschein nach habe er geplant, ein Flugzeug zu entführen und dieses in ein ein Gebäude fliegen zu lassen.Laut dem Minister habe der Mann den 11. September 2001 als Vorbild genommen. Bei dem Terroranschlag in New York kamen knapp 3.000 Menschen ums Leben. Zwei Linienflieger krachten damals in das Worldtrade Center. Ein weiterer stürzte ins Pentagon, in Washington.Wie weit er schon mit der Planung war ist bislang nicht bekannt. Der Verdächtige wurde kurz vor dem Anschlag in der Pariser Polizeipräfektur gestellt. Dabei hat ein mutmaßlich radikalisierter Polizeimitarbeiter vier Kollegen getötet. Kurz darauf wurde er erschossen.Bei seinem Statement erklärte Castaner, dass man seit 2013 bereits 60 Terroranschläge vereitelt hätte. In den vergangenen Jahren kamen über 250 bei Attentaten ums Leben.