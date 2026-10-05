i Tesla auf der Straße pixabay.com Kurioser Grund für Pause Tesla-Robotaxis stehen nachts wegen Katzen still Elon Musk hat verraten, warum Teslas selbstfahrende Taxis in Texas nachts nicht fahren: Graue Katzen auf grauem Asphalt sind das Problem. Von Technik Heute 05.10.2026, 11:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Teslas autonome Robotaxis in Austin, Texas, machen zwischen 23 Uhr und 6 Uhr Pause. Der Grund dafür klingt kurios, hat aber einen ernsthaften Hintergrund.

Der Tech-Milliardär und Tesla-Chef Elon Musk hat auf der Plattform X erklärt, warum die Flotte nachts stillsteht: Man wolle sicherstellen, keine Haustiere zu überfahren.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Konkret gehe es um "graue Kätzchen auf grauem Asphalt", wie t3n berichtet. Die Kameras der Tesla-Fahrzeuge können solche schwer erkennbaren Objekte bei Dunkelheit offenbar nicht zuverlässig erkennen.

Tesla spart bei der Sensorik

Der Hintergrund: Anders als Konkurrent Waymo verzichtet Tesla bewusst auf Lidar- und Radarsensoren. Stattdessen setzt der Konzern ausschließlich auf Kameras - das sogenannte "Tesla Vision"-System.

Das spart zwar Kosten, hat aber Nachteile. Während Waymo mit seiner ausgefeilten Sensorik rund um die Uhr fahren kann, muss Tesla bei Dunkelheit pausieren.

Betriebszeit wurde verlängert

Immerhin: Seit Anfang Oktober 2026 fahren die Tesla-Robotaxis eine Stunde länger - bis 23 Uhr, statt wie zuvor nur bis 22 Uhr.

Die Bilder des Tages i ?

Musk sieht die Lösung nicht in zusätzlichen Sensoren, sondern in künstlicher Intelligenz. Diese soll künftig die Rohdaten der Kameras besser analysieren und so auch bei Dunkelheit zuverlässiger arbeiten.