i Tesla Cyber Truck am Weg zum SpaceX Starship: Ein Zusammenschluss wäre die bisher größte Firmenfusion überhaupt. REUTERS/Steve Nesius Musk-Imperium Tesla und SpaceX prüfen Mega-Fusion Eine Fusion der Musk-Firmen wäre mit über drei Billionen Dollar die größte aller Zeiten. SpaceX meldet zugleich einen Milliardengewinn. Von Newsdesk Heute 21.10.2026, 08:49 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die beiden von Tech-Milliardär Elon Musk geführten Unternehmen Tesla und SpaceX prüfen einen Zusammenschluss, der in die Geschichte eingehen würde.

Auf Wunsch von Aktionären haben beide Firmen spezielle Ausschüsse gebildet, um die mögliche Fusion zu prüfen.

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Musk selbst ist wegen möglicher Interessenkonflikte nicht Teil dieser Ausschüsse. Der reichste Mensch der Welt ist Großaktionär beider Unternehmen - seine Anteile bilden die Basis seines geschätzten Vermögens von rund 920 Milliarden Dollar.

Wie die "Welt" meldet, hält Musk eine solche Fusion persönlich für "eine gute Idee". Er schränkte aber ein, dass es "übertrieben" wäre, zu sagen, der Zusammenschluss komme "mit Sicherheit". Für einen solchen Schritt wäre die Zustimmung von mindestens 50 Prozent aller Tesla-Aktionäre nötig.

Drei Billionen Dollar Börsenwert

SpaceX ist an der Börse aktuell mehr als 1,9 Billionen Dollar wert, Tesla rund 1,48 Billionen Dollar. Ein Zusammenschluss wäre damit die bisher größte Firmenfusion überhaupt.

Unterdessen verbuchte SpaceX im vergangenen Quartal einen Gewinn von 4,4 Milliarden Dollar - nach einem Verlust von über einer Milliarde Dollar im Vorjahr. Der Umsatz sprang von 5,58 auf 14,58 Milliarden Dollar.

Starlink und KI boomen

Der Satelliteninternet-Dienst Starlink steigerte seinen Umsatz um 69 Prozent auf 5,2 Milliarden Dollar. Der Dienst hat mittlerweile 13,6 Millionen Kunden und ist unter anderem in 3800 Flugzeugen verfügbar.

Besonders stark wuchs das KI-Geschäft: Die Erlöse schossen von 813 Millionen auf 7,56 Milliarden Dollar hoch. SpaceX vermietet seine Rechenzentren inzwischen an KI-Firmen wie Anthropic.