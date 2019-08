Test bei Schulartikel-Kauf: Regionale Händler top

Regionale Händler können bei den Schulsachen mit den großen Anbietern auch preislich mithalten. Das ergab nun ein von der WKOÖ in Auftrag gegebener Test.

Wenige Wochen vor dem Schulstart veröffentlichte die OÖ-Wirtschaftskammer nun eine aktuelle Preiserhebung für Schulartikel. In einer Aussendung heißt es: "Regionale Papierfachgeschäfte können bei den Preisen mit den großen Anbietern auf jeden Fall mithalten." Dies bestätigt Georg Obereder, Fachgruppenobmann des oö. Papierwarenhandels.Insgesamt wurden die Preise von fünf regionalen Fachhändlern sowie fünf Großflächenanbietern bzw. Supermärkten quer durch Oberösterreich erhoben.Ob Hefte, Umschläge oder Ordner – 44 genau definierte Artikel wurden bewertet. Das Ergebnis: Der erste Platz geht an ein unternehmergeführtes Fachhandelgeschäft.Im Schnitt geben Eltern für den Schuleinkauf 100 Euro aus. "Eltern sollen sich nicht durch Preisvergleiche verunsichern lassen, wo bei einem einzelnen Produkt hohe prozentuelle Differenzen marktschreierisch herausgestellt werden. Denn letztlich ist der Gesamtpreis für den Schulartikeleinkauf entscheidend. Und hier hat die aktuelle Erhebung gezeigt, dass sich die Preisdifferenzen in verträglichen Grenzen bewegen", so Obereder.Übrigens: Österreichweit werden zu Schulbeginn im Papierwarenhandel rund 300 Millionen Euro umgesetzt.(mip)