Test-Kracher! Österreich trifft vor EM auf England

In der Vorbereitung auf die EM-Endrunde hat Österreich noch einen ganz dicken Fisch an Land gezogen. Das ÖFB-Team absolviert den letzten Härtetest gegen England.

Ein echtes Fest für Österreichs Fußballfans. In der Vorbereitung auf die EM-Endrunde bestreitet Österreich das letzte Testspiel in der Heimat gegen England. Am 2. Juni (20.45 Uhr) gastieren die "Three Lions" zum Härtetest im Ernst-Happel-Stadion.Die Tickets für den Fußball-Leckerbissen sind ab Donnerstag, 10 Uhr, erhältlich. Karten kosten zwischen 10 Euro und 64 Euro. "ÖFB Insider" erhalten eine Ticketgarantie und zehn Prozent Ermäßigung. Die weiteren ÖFB-Testspiele werden noch bekanntgegeben.England wird vor der EM eine echte Standortbestimmung. Aktuell rangiert das Team von Gareth Southgate auf dem vierten Platz der Weltrangliste, erreichte bei der WM 2018 das Halbfinale. Die EM bestreitet England dann mit Heimspielen im Londoner Wembley-Stadion gegen Kroatien, Tschechien und einem Team aus dem Quartett Schottland, Israel, Norwegen oder Serbien.Der EM-Auftakt für die rot-weiß-rote Auswahl steigt am 14. Juni in Bukarest gegen den Sieger des Play-offs D oder Rumänien. Danach folgt das Duell mit dem Gruppenfavoriten Niederlande in Amsterdam (18. Juni) und wieder in Bukarest das Schicksalsspiel um den Aufstieg gegen die Ukraine (22. Juni).