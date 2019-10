Teurer Rutscher: Porsche krachte in Felswand

Bei St. Aegyd (Bez. Lilienfeld) verlor ein Lenker auf der nassen Fahrbahn die Kontrolle über seinen Porsche, krachte in eine Felswand.

Kostspieliger Ausrutscher am Samstagnachmittag bei St. Aegyd am Ochsattel. Ein Lenker war mit seinem Sportwagen auf dem kurvigen Gebirgspass unterwegs, unterschätzte dabei offenbar den rutschigen Untergrund.Unmittelbar nach einer Kurve verlor er die Kontrolle über seinen Porsche und krachte gegen die Felswand. Das Auto kam fahruntauglich in entgegengesetzter Richtung zum Stillstand und die Feuerwehr musste zur Bergung ausrücken.Mit dem Kran wurde das Luxusauto abtransportiert, mit Bindemittel ausgelaufene Flüssigkeiten von der Straße entfernt. Der Verkehr wurde zunächst wechselweise angehalten, für die Dauer der Bergung musste die B21 kurzfristig total gesperrt werden.