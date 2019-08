Mehrere Explosionen in Bangkok

In Bangkok sind offenbar mehrere Bomben explodiert.

In Thailands Hauptstadt ist es zu mehreren Explosionen gekommen. Die Regierung spricht von Bombendetonationen.

In Bangkok, wo derzeit ein Treffen der Außenminister der südostasiatischen Asean-Staaten ausgetragen wird, ist es zu mehreren Explosionen gekommen. Die thailändische Regierung sprach am Freitag von Bombendetonationen. Nach Angaben von Rettungskräften wurden bei einer Explosion außerhalb des Stadtzentrums zwei Frauen verletzt. Laut der Polizei gab es zudem eine Detonation im Stadtzentrum.Regierungssprecherin Narumon Pinyosinwat sagte, Ministerpräsident Prayut Chan-O-Cha habe eine "sofortige Untersuchung" der Explosionen angeordnet. "Die SicherheitsmMaßnahmen wurden verschärft." Die Bevölkerung solle nicht in Panik geraten.In der thailändischen Hauptstadt treffen sich derzeit die Außenminister der südostasiatischen Staatenorganisation Asean. Zu Gast ist dort auch US-Außenminister Mike Pompeo.(afp)