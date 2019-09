Thalia übernimmt Wiener Buchhändler Kuppitsch

Die Wiener Traditionsbuchhandlung Kuppitsch wird vom Konkurrenten Thalia übernommen. Der Name bleibt erhalten.

Ehemalige und aktuelle Studierende bei der Hauptuniversität und beim Alten AKH werden sie gut kennen. Die beiden Wiener Buchhandlungen Kuppitsch, die sich seit über 150 Jahren im Familienbesitz befanden, werden nun von Buch-Riesen Thalia übernommen, wie in einer Pressemitteilung bekanntgegeben wurde.„Kuppitsch ist seit 230 Jahren ein besonderer Ort für Leser und Buchliebhaber und wird das ab 15. Oktober als Teil von Thalia, dem größten Sortimentsbuchhändler im deutschsprachigen Raum, auch weiterhin bleiben. Der Buchhandel steht seit einigen Jahren vor großen Herausforderungen und wir haben uns daher entschlossen mit dem Verkauf an Thalia für unsere Kunden und Mitarbeiter die bestmöglichen Voraussetzungen für die Zukunft zu schaffen", erklärten die Eigentümer der Kuppitsch Buchhandlungen, die Geschwister Martin und Elisabeth Benedikta Seidl in der Presseaussendung.Das Familienunternehmen blickt auf eine lange Geschichte zurück. Im Revolutionsjahr 1789 - vor etwa 150 Jahren - kommt das über vier Generationen dauernde Unternehmen in Besitz der Familie. 1971 folgt der Ausbau mit der zweiten Filiale in der Schottengasse. Nun schließlich steht die Abgabe an den Marktführer in Deutschland, Österreich und der Schweiz bevor. Die beiden Standorte werden unter der Marke weiter geführt. Mit dem Verkauf wolle man"das Weiterbestehen des Lebenswerkes auf eine sichere und moderne Basis stellen". "Ich bin sehr froh und erleichtert, dass das Familien- und Lebenswerk in gute Hände gelangt. Der Geist wird weiterleben, davon bin ich überzeugt," so Martin Seidl.