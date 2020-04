Pfeiffers Catwoman bringt Regisseur zum Schnurren

Der heiße Auftritt von Michelle Pfeiffer als mysteriöse Catwoman bleibt unvergessen. Für den neuen "Batman"-Film will Regisseur Matt Reeves Ähnliches erreichen.

Catwoman zeigt wieder Krallen

Fans des Dunklen Ritters, der in Gotham City auf Verbrecherjagd geht, setzen hohe Ansprüche an die neue Filmadaption "The Batman". Die ersten Bilder vom Set lassen dabei vor allem vermuten, dass sich Regisseur Matt Reeves (53) bei seiner Arbeit stark von der Düsternis der "Batman"-Verfilmungen von Tim Burton (61) beeinflussen lässt.Kein Wunder – zählt doch Burtons zweiter Teil "Batmans Rückkehr" aus dem Jahr 1992 zu Reeves' erklärten Favoriten. Vor allem Michelle Pfeiffers (61) Auftritt als verführerische Gegenspielerin Catwoman begeistert den Filmemacher noch heute."Ich liebe 'Batmans Rückkehr' so sehr", verrät der Regisseur dem Portal " Nerdist " in einem Gespräch. "Es ist ein so wunderschöner Film und Michelle Pfeiffer ist unglaublich. Für ihn sei Tim Burton bei der Filmarbeit zu Höchstform aufgelaufen. "Der Film hat eine Verbindung zum Fantastischen, die sich sehr persönlich anfühlt", schwärmt Reeves und möchte für seine Neu-Interpretation des Comic-Stoffes Ähnliches erreichen. "Es gab einige grandiose Batman-Filme, aber mein Film soll nicht nur ein weiterer in einer langen Reihe sein", ist sich der Regisseur sicher.In der Version von Matt Reeves wird die Schauspielerin Zoë Kravitz (31) als Catwoman ihre Krallen ausfahren und dem Titelheld, gespielt von Robert Pattinson (33), das Leben schwer machen. Auch "Pinguin" Oswald Cobblepot (Colin Farrell, 43) wird wie in "Batmans Rückkehr" seinen Auftritt haben. Nach den Schwärmereien des Regisseurs zu urteilen, dürften im neuen Batman-Abenteuer aber noch weitere Verweise auf den beliebten Vorgänger versteckt sein."The Batman" soll 2021 über die Leinwand flattern. Es bleibt zu hoffen, dass sich aufgrund der momentanen Corona-Krise der Starttermin nicht weiter verschiebt, denn schon jetzt stellt das Warten die Fans auf eine harte Probe.