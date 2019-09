"Big Bang Theory"-Finale rührt Fans zu Tränen

Es ist das Ende einer Ära: Im Mai lief in den USA die letzte Folge der beliebten Comedy-Serie, am Montag (16.9.) auch hierzulande .

Fast zwölf Jahre und 279 Folgen brachten uns Leonard, Sheldon, Howard, Rajesh und Penny zum Lachen. Am Montag (16.9.) fand die preisgekrönte Serie auch hierzulande auf Pro7 ihr Ende.Das Finale war tränenreich, auch für die Darsteller. "Und das war es, Leute. Jetzt fühlt es sich so verdammt echt an", schrieb Kaley Cuoco (33), die in der Serie Penny verkörpert, kurz nach ihrem letzten Drehtag mit einem weinenden Emoji auf Instagram.Sheldon und Amy gewinnen einen Nobelpreis, der kaputte Aufzug wurde endlich (!) repariert. Und Penny? Die leidet natürlich nicht an Durchfall, sondern ist schwanger. Für Rajesh gab es eine ganz besondere Überraschung: Er konnte endlich bei einer Frau landen – nämlich bei Sarah Michelle Gellar. Am Ende sitzen alle auf der Couch und essen Chinesisch."The Big Bang Theory" wurde mehrfach mit einem Emmy ausgezeichnet.