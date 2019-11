Shocking! Netflix zeigt Affäre von Elizabeth II.

Bei dieser Nachricht blieb dem ehemaligen Pressesprecher von Queen Elisabeth II. der Schluck Earl Grey im Hals stecken.

Dickie Arbiter war jahrelang als Pressesprecher von Queen Elizabeth II. tätig. Wegen der erfolgreichen Netflix-Serie "The Crown" sah er sich jetzt genötigt, wieder in der Öffentlichkeit zu einem brisanten Thema Stellung zu beziehen."Das ist geschmacklos und völlig unbegründet. Die Königin ist der letzte Mensch auf der Welt, der erwogen haben könnte, jemand anderen als ihren Mann anzuschauen", kommentierte Arbiter in der Zeitung "The Sunday Times" eine neue Folge von "The Crown", in der man der Monarchin in jungen Jahren ein Affäre mit ihrem Rennpferd-Manager nachsagt.Bei einem längeren Auslandsaufenthalt in den USA und Australien soll es, so der Plot von der "The Crown"-Serie, zu einem Pantscherl zwischen der von Oscarpreisträgerin Olivia Coleman gespielten Queen und Lord Porchester, der 2001 verstorben ist, gekommen sein. Die betreffenden Episode läuft gemeinsam mit der dritten Staffel ab dem 17. November auf Netflix an.Der Buckingham Palace selber hat sich nicht zu den Spekulationen in "The Crown" geäußert.