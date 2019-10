"The Crown"-Trailer: Das erwartet euch in Staffel 3

Olivia Colman schlüpft für die dritte Staffel von "The Crown" in die Rolle von Königin Elisabeth II.

In der neuen Staffel stehen Königin Elisabeth II. und die royale Familie vor einer großen Herausforderung: Großbritannien befindet sich im gesellschaftlichen Wandel.Durch die Entwicklungen und Fortschritte der 1960er und 1970er Jahre ist die Welt liberaler und turbulenter geworden. Welchen Platz findet das Königshaus zwischen Jetset, der Paranoia des Kalten Kriegs und dem Weltraumzeitalter?Neben Oscargewinnerin Olivia Colman "The Favourite") und Helena Bonham Carter ("Sweeney Todd") bekommen wir zwei "Game of Thrones"-Stars zu sehen: Tobias Menzies als Prinz Phillip und Charles Dance als Lord Mountbatten. Josh O'Connor übernimmt die Rolle von Prinz Charles und Emerald Fennell verkörpert Camilla Parker-Bowles. Das Drehbuch stammt von Peter Morgan.