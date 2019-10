Pattinson vs. Chalamet im historischen Battle Royal

Der finale Trailer von "The King" ist da und verspricht einen hochspannenden Kampf der Könige anno 1415.

Im "Henry V" gönnte William Shakespeare seinem jungen Titelhelden allerlei frivolen Ausschweifungen. Mit der historischen Korrektheit nahm es der Dichterfürst selten genau, ob Henry tatsächlich ein Partytiger war, lässt sich heute nicht mit Sicherheit sagen.Der neue Netflix-Film "The King" basiert zwar nicht offiziell auf Shakespeares Stück, zeigt den englischen König aber trotzdem beim Feiern. Zumindest bis sein Vater Henry IV (Ben Mendelsohn) das Zeitliche segnet und er gegen den Dauphin von Frankreich (Robert Pattinson mit einem hochnäsigen, französischen Akzent) in die Schlacht zieht.Unterstützt wird Henry vom trinkfreudigen Ritter Falstaff (Joel Edgerton, der auch am Drehbuch mitschrieb). Ja, auch diese Figur deutete eine Connection zu Shakespeare an, Edgertons Falstaff schaut aber nicht nur ins Glas, sondern wirft sich auch ins Schlachtgetümmel. Abseits der Gemetzel findet Henry Gefallen an der französischen Prinzessin Catherine (Lily-Rose Depp)."The King" startet am 1. November auf Netflix. Viel Vergnügen mit dem finalen Trailer: