Das sagen Kritiker und Fans zur "Star Wars"-Serie

Die erste Folge der "Star Wars"-Serie "The Mandalorian" ist bei Disney+ in Amerika gestartet. Die Meinungen der Kritiker und Fans sind gespalten.

Das sagen die Kritiker (Achtung SPOILER!)

Die Reaktionen der Fans

"The Mandalorian" führt die illegalen Download-Charts

Über keine andere Serie wird derzeit in den USA so viel diskutiert wie über "The Mandalorian". Am Dienstag, den 12.11. ist die mit Spannung erwartete erste Folge der "Star Wars"-Serie mit Hauptdarsteller Pedro Pascal ("Narcos") in Amerika auf Disney+ gestartet.Doch was sagen eigentlich die Kritiker und Fans zu "The Mandalorian"? "Hollywood Reporter" beschreibt die Serie als "gut genug", aber als "etwas anderes, als was man sich erwartet." Laut dem Autor des Artikels gehe es langsam voran. "Die meiste Zeit sehen wir den Mandalorian von einem Ort zum anderen herum hopsen, mit wirklichen Gefahren wird er nicht konfrontiert." Erst gegen Ende der Folge käme so richtig Spannung auf. Die Episode endet mit einem Cliffhanger."Variety" und "Vulture" hingegen finden, dass die Emotionen zu kurz kommen. Insbesondere zum Hauptdarsteller sei es schwierig eine Verbindung aufzubauen, da er sich permanent hinter seinem Helm verstecke.Zudem sei es noch unklar, was die eigentliche Geschichte der Serie sei. Lorraine Ali von der "Los Angeles Times" meint: "Ich habe keine Ahnung, was die Story der Serie ist, zumindest noch nicht. Aber es schaut cool aus, wie ein Trip ins Disneyland's Galaxy's Edge ohne Warteschlange und schreiende Kinder."Die Twitter-Gemeinde sieht das anders als die Kritiker. Kaum ein Fan hat etwas an der Serie zu bemängeln. Auch auf Imdb fallen die Reaktionen positiv aus."Die erste Folge war perfekt. Ich freue mich schon auf die restliche Staffel. Ich finde es nur schade, dass ich es nicht an einem oder zwei Tagen streamen kann", schreibt etwa ein User.Ein anderer meint: "Ich habe es mir gerade angeschaut und ich kann es nicht erklären, aber es macht mich so glücklich."Auch Werner Herzog kommt bei den Fans gut an: "Herzog war großartig", lautet ein anderer Kommentar.Nur wenige Stunden nach dem Start war "The Mandalorian" bereits in den Top 10 der Downloadbörsen zu finden. Kein Wunder: Bis die "Star Wars"-Serie außerhalb von Europa zu sehen sein wird, dauert es noch eine Weile. Erst am 31. März soll der Streamingdienst Disney+ etwa in Österreich starten.Zeitlich ist "The Mandalorian" zwischen den Episoden VI ("Die Rückkehr der Jedi-Ritter") und VII ("Das Erwachen der Macht") angesiedelt. Erzählt wird die Geschichte eines mandalorianischen Kopfgeldjägers, der sich frappierend von Boba Fett unterscheidet. Immer wieder gerät er in Konflikt mit seinen Aufträgen und seiner eigenen Moral.Neben Hauptdarsteller Pedro Pascal ("Narcos") bekommen wir Gina Carano ("Deadpool"), "Rocky"-Star Carl Weathers, "Breaking Bad"-Star Gincarlo Esposito sowie Schauspieler und Regisseur Werner Herzog ("Bad Lieutenant - Cop ohne Gewissen") zu sehen.