ProSieben zeigt wieder "The Masked Singer": Lange glaubte die Jury, dass Schlagerstar Helene Fischer hinter dem Roboter steckt.

Was wir über den Roboter wussten

Und das Rätselraten bei der deutschen Ausgabe von "The Masked Singer" geht wieder weiter! Auch diesmal stellte sich die Frage: Steckt Helene Fischer hinter dem Kostüm des Roboters?Ihr Song: "Titanium" von Sia. "Das war sooo perfekt", schwärmt Ruth. "Hut ab", findet auch Bülent Ceylan. "Kann es sein, dass du ein sehr großer Star bist, der hier hinter dieser geheimen Maske eine Riesenshow abzieht?", fragt Ruth. "Die Öffentlichkeit nimmt Notiz von mir. Aber ich entscheide, wo und wann ich auftrete", antwortet der Roboter.Judith Williams, Brigitte Nielsen, Beatrice Egli, Helene FischerDoch die Twittergemeinde hatte da etwas andere Ansichten.Blümchen, Vanessa Mai, Franziska van Almsick, Juliette Schoppmann- Ich bin elektrisierend und metallisch- Ich zeige Herz.- Bei meiner Programmierung ist ein Fehler unterlaufen.- Ich bin eine Maschine, aber wenn ich Musik höre, empfinde ich Emotionen.- Mein Programmierfehler erweckt mich auf der Bühne zum Leben- Ich komme mit meinen Algorithmen zum Erfolg.- Ich bleibe meiner Linie treu.- Ich will lernen, ein liebender Roboter zu sein. Ich möchte ein Roboter mit Herz sein.- Begegnung mit menschlichem Zuspruch macht mich glücklich.- Ich bin nicht fehlerfrei.- Ich verspüre neue Reize.- Ich programmiere mich neu, um euch glücklich zu machen.- Ich darf keine Emotion zeigen.- Ich tauche ab und schwimme gegen den Strom.- Musik ist der Quellcode meines Lebens. (4. Folge)- Mein Herz spielt eine große Rolle.Am Ende kam raus, dasssich hinter der Maske des Roboters verbirgt.. Daneben ist sie auch Schauspielerin ("GZSZ", "Sturm der Liebe") und Sängerin. Außerdem nahm sie 2004 am Dschungelcamp teil.