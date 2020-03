Bei "The Masked Singer" fällt die erste Maske

Die Enthüllung, wer sich unter der Dalmatiner-Maske befand, sorgte bei Jury und Publikum gleichermaßen für Verwunderung.

Performance schläfert Publikum ein

Demaskierung sorgt für Überraschung

"The Masked Singer Austria" startet am Wochenende

Bevor es für das österreichische Publikum am Samstag los geht, gab am Dienstag ProSieben den Startschuss für die neuen "The Masked Singer"-Duelle: Das zuckerlbunte Rätselraten, welche Künstler unter den aufwendigen Kostümen ihr Gesangstalent beweisen, hat begonnen.Zum Auftakt versuchte die deutsche Jury bestehend aus TV-Moderatorin Ruth Moschner (43), Sänger Rae Garvey (46) und Comedian Carolin Kebekus (39) die Künstler zu entlarven, die verkleidet in fünf Duellen antraten. Das Match "Faultier gegen Dalmatiner" geriet dabei zur Geduldsprobe für die Zuschauer: Sie beklagten die übertriebene Langatmigkeit der "Faultier"-Performance.Auch nach dem Auftritt des "Dalmatiners" schieden sich die Geister – vor allem, was den möglichen Kandidaten betrifft. Während Caroline Kebekus auf Unternehmerin Judith Williams (48), bekannt aus "Die Höhle der Löwen" tippte, glaubte Rae Garvey, unter dem Kostüm die ehemalige RTL-Dschungelkönigin Desirée Nick (63) zu erkennen."Alles an mir ist Diva, ich gebe den Ton an!" flötete der Dalmatiner noch selbstbewusst in Richtung Jury, doch es half nichts: Der Künstler im Hunde-Kostüm bekam die wenigsten Votes und musste die Show gleich nach der ersten Sendung wieder verlassen. Vor dem Abschied kam es noch die obligatorischen Demaskierung: Unter dem Kostüm versteckte sich Sängerin Stefanie Heinzmann (31)."Häh?" fragte sich Jurorin Caroline Kebekus. "Ich hab gestern noch gesagt: Wenn jemand wie Steffi da singt, dann erkenne ich die sofort!" Ihre Treffsicherheit kann sie in der nächsten Woche noch einmal unter Beweis stellen.Am kommenden Samstag startet "The Masked Singer Austria". In der Jury nehmen ESC-Sänger Nathan Trent, Schauspielerin Elke Winkens und Sasa Schwarzjirg Platz. Ob ihren Vermutungen, welche Künstler sich für die österreichische Variante der Show in glitzernde Kostüme werfen verbergen, schärfer sind, wird sich zur Prime-Time herausstellen.