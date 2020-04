Neue Staffel "Masked Singer" kommt im Herbst

ProSieben zeigt eine neue Staffel "The Masked Singer" bereits im Herbst 2020 wieder.

Ist Conchita wieder Starjurorin?

Kurz vor dem Finale der erfolgreichen zweiten Staffel der Gesangs-Rätsel-Show kündigt ProSieben an: Im Herbst 2020 feiert der Sender eine dritte Staffel "The Masked Singer".Der Sender hofft, dass es bis dahin wieder ein Studiopublikum gibt. "Eine große Liveshow ohne Publikum ist natürlich nicht das Gleiche. Wir konnten nur mit einem deutlich reduzierten Team arbeiten. Dienstleister haben Ausfälle. Deshalb feiert ProSieben 'The Masked Singer' im Herbst noch einmal und zeigt dann die dritte Staffel – hoffentlich ohne große Einschränkungen", so ProSieben-Chef Daniel Rosemann.Das große Finale der zweiten Staffel zeigt ProSieben am Dienstag, den 28. April 2020, ab 20:15 Uhr. Da werden die letzten vier Stars unter den Masken enthüllt: Faultier, Drache, Hase und Wuschel. Moderator Matthias Opdenhövel führt durch die Live-Show.Welcher Stargast neben Rea und Ruth Moschner in der Jury sitzt, steht noch nicht fest. Zuletzt wurde das Rateteam von der ehemaligen ESC-Siegerin Conchita Wurst unterstützt.