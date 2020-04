Nora Tschirner und Stefan Raab bei "Masked Singer"?

Fünf verkleidete Promis haben es in die nächste Runde der Pro7-Show "The Masked Singer" geschafft. Der Roboter musste die Sendung verlassen.

"The Masked Singer" ist wieder zurück: Die beiden letzten Wochen musste die Show eine Pause einlegen, weil drei Team-Mitglieder an Corona erkrankt waren.Unterstützt wurde die Jury diesmal von einem Finalisten der ersten Staffel – Comedian Bülent Ceylan. Gemeinsam mit Ruth Moschner und Rea Garvey bewertete er die Kandidaten.Drei Figuren schafften es gleich nach der ersten Runde ins Finale: Das Monster, das Faultier und der Hase. Die Show verlassen musste der Roboter."Big Spender" von Shirley BasseyIhr neuester Hinweis: "Ich werde die besten Hacken schlagen.Was die Jury glaubt, wer dahinter steckt: Martina Hill, Natascha Ochsenknecht, Franziska von Almsick, Diana AmftWas Twitter glaubt, wer dahinter steckt: Nina Hagen, Sonja Zwietlow, Cosmina Shiva, Nora TschirnerDie Indizien: "Ich bin schusselig", "Es ist an der Zeit, dass ich aufhöre, nur lieb und nett zu sein", "Bist du eine Schauspielerin? "Ich liebe liebe liebe alle meine Rollen", "Ich will nicht nur ein süßer Hase sein". Auch ihr Kostüm könnte ein Indiz sein: Tschirner spielte bei "Keinohrhasen" mit."Somewhere Only We Know" von KeaneNeue Hinweise: "Er ist eine brennende Rose" und "ich bin nicht fehlerfrei". Er kennt den Song "80 Millionen" sehr gut.Was die Jury glaubt, wer dahinter steckt: Max GiesingerWas Twitter glaubt, wer dahinter steckt: Gregor Meyle, Max Giesinger, Mathias SteinerSein Song "Maniac" von Michael Sembello und "Naked" von James Arthur.Neuer Hinweis: "Mein Name ist Wuschel, Kuschelwuschel. Und ich habe die Lizenz zum durchstarten."Was die Jury glaubt, wer dahinter steckt: 2 Lochis, Joko Winterscheidt (weil der Wuschel ein Fake-Bundesverdienstkreuz hat)Was Twitter glaubt, wer dahinter steckt: Mike Singer, Nico Santos, Wincent WeissDie "Bild" hat geschrieben, dass der Wuschel Wincent Weiss sein könnte. "Als ich davon hörte, ging bei mir ein Feuerwerk der Emotionen los", so die Antwort vom Wuschel."Azzurro" von Adriano Celentano und "Daddy Cool" von Boney M.Neuer Hinweis: "Ich liebe die Abwechslung und das Scheinwerferlicht ist mein Zuhause."Was Twitter glaubt, wer dahinter steckt: Dieter Hallervorden, Horst Lichter, Roberto Blanco, Helge Schneider, Adriano CelentanoWas die Jury glaubt, wer dahinter steckt: Max Giermann, Dieter Hallervorden, Paul Panzer"Lemon Tree" von Fool's GardenNeuer Hinweis: "Im Traum habe ich nicht dran gedacht, hier auf dieser Bühne zu stehen."Was Twitter glaubt, wer dahinter steckt: Sasha, Stefan RaabWas die Jury glaubt, wer dahinter steckt: Sasha, Max Giermann, Stefan Raab, Dave Davis, Giovanni, Jörg KnörDie Indizien: "Vorbild sein, Sprecher einer ganzen Generation", "Als junges, wildes Faultier konnte ich mein Talent unter Beweis stellen", "Manchmal ist es eben besser, die Dinge langsam anzugehen", "Die Hängematte verlassen, als Faultier ein Risiko, aber ich liebe die Gefahr".