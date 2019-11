"The Masked Singer" auf Puls 4: Geil oder peinlich?

Es gibt eine US-, eine australische und auch eine deutsche Version. Jetzt dürfen die österreichischen Stars ins Kostüm und ans Mikro.

Promis oder Pseudos?

DSDS, The Voice, Sing meinen Song, X-Factor: Das TV-Programm ist zugemüllt mit einer Sing-Show nach der anderen. Braucht man da wirklich noch mehr davon?"The Masked Singer" beweist weltweit, dass die Leute zuschauen, wenn das Programm spannend, interessant und lustig ist. Egal wo "The Masked Singer" bisher anlief, das Publikum blieb hängen.Das Erfolgskonzept ist einfach: Schräge Ganzkörperkostüme, in jedem steckt ein (unbekannter) Star. Die Juroren müssen herausfinden, wer sich hinter der Maske verbirgt. Jede Woche wird ein weiterer Promi enthüllt.Man fragt sich nur, wo der Sender zehn Promis aufstellen will, die diesen Namen auch verdienen. Denn das Erfolgskonzept steht und fällt mit den Stars. Hat der Sender gerade genug Geld, um die eigenen Frühstücksmoderatoren ins Kostüm zu stecken, ist das Fremdschäm-Potential groß.Wie "The Masked Singer" in Deutschland ausschaute, siehst du oben in der Fotoshow.