Erster Trailer zur TV-Serie "The New Pope"

Jude Law ist wieder zurück! Demnächst startet die Fortsetzung von "The Young Pope". Hier der erste Trailer.

Während der neue Papst (John Malkovich) im Vatikan gefeiert wird, entspannt der alte Papst Pius XIII. (Jude Law) am Strand und verdreht dort reihenweise den Frauen den Kopf. Die Szene stammt aus dem ersten Teaser zu "The New Pope", der Fortsetzung von "The Young Pope".Alle neun Episoden wurden von Acadamy-Award-Preisträger und Regisseur Paolo Sorrentino in Szene gesetzt. Zu den Gaststars zählen Filmstar Sharon Stone und Skandal-Rocker Marilyn Manson.Die Dramaserie feiert am Sonntag bei den Filmfestspielen von Venedig Premiere, hierzulande startet sie demnächst bei Sky. Ein genauer Start-Termin wurde noch nicht bekanntgegeben.(lm)