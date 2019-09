"Verschollenes" Prince-Album aufgetaucht

Vor 25 Jahren ließ Pop-Superstar Prince an alle Gäste einer Versace Modeschau Musikkassetten mit unveröffentlichten Songs austeilen.

"The Versace Experience" war eigentlich als Promotion für sein Album "The Gold Experience" gedacht und enthielt exklusive Remixe von Songs wie "Eye Hate U", "Free The Music" oder das schlüpfrige "Pu*** Control". Lange waren die Kassetten heiß begehrtes Sammelobjekt von Prince-Fans. Im August 2016 wechselte ein Original um knapp 4.000 Euro den Besitzer.Jetzt gibt es die funkygen Aufnahmen um einiges günstiger. Nach "Originals" und "Piano & A Microphone 1983", ist "The Versace Experience" heuer schon das dritte Album aus dem Nachlass des 2016 verstorbenen Musikgenies.