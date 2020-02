"The Voice Kids" - David will der neue Sido werden

Mit seinen erst 11 Jahren hat der kleine David schon große Ziele. Er möchte genauso erfolgreich werden wie sein Vorbild Sido.

Zum Auftakt der neuen Staffel von "The Voice Kids" stand mit dem elfjährigen David gleich ein kommender Superstar auf der Bühne. Schon seit zwei Jahren rappt der Schüler gemeinsam mit seinem älteren Bruder. Fünf ihrer Videos haben auf YouTube schon mehr als 800.000 Klicks.David Nine, so der Rapper-Name des 11-Jährigen, trat mit dem Song "Straßenjunge" seines Idols vor die Jury. "Er hat schon gerappt, da war ich noch nicht mal auf der Welt. Er hat diese Straßen-Mucke in Deutschland erschaffen. Er ist eine Legende", schwärmt der Kleine vor seinem Auftritt.Mit seinem Rap begeisterte er bis auf Lena Meyer-Landrut auch alle Coaches. Max Giesinger lobte ihn: "Du hast so einen geilen Stil und warst so auf den Punkt. Respekt!". David entschied sich aber für Florian und Lukas von der Band Deine Freunde als seine Coaches."Wenn ich der erste Rapper werde, der bei 'The Voice Kids' gewinnt, wäre das echt krass, weil bisher nur Sänger gewonnen haben", setzt sich David schon ein erstes großes Ziel.