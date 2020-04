Powerstimme Lisa-Marie gewinnt "The Voice Kids"!

Mit erst 15 Jahren singt sie in der Liga der ganz Großen: Lisa-Marie hat sich mit Mariah Carey und Christian Aguilera den Sieg bei "The Voice Kids" geholt!

Mit Carey ins Finale, mit Aguilera zum Sieg

Das Finale der TV-Musikshow "The Voice Kids" lag ganz im Zeichen von Stimmgewalt, Talent und Emotion. Um die Finalshow der beliebten Sendung wie gewohnt stattfinden zu lassen, wurde genau auf die Vorsichtsmaßnahmen zwischen Kandidaten, Coaches und Moderatoren geachtet. Der vorgeschriebene Sicherheitsabstand hinderte die bemerkenswerten Kids aber nicht daran, sich direkt in die Herzen des Publikums zu singen.Gleich acht stimmgewaltige Talente kämpften um den Sieg, aufgeteilt in die vier Teams ihrer Gesangscoaches Lena Meyer-Landrut, Max Giesinger, Sasha und der Band Deine Freunde. Dabei mussten die Kids nicht nur zwei Solo-Auftritte absolvieren, sondern sich auch mit Unterstützung ihrer Team-Leader einem direkten Vergleich mit den gegnerischen Teams stellen.Die zunächst etwas schüchtern wirkende Hamburgerin Lisa-Marie katapultierte sich mit ihrer beeindruckenden Einzel-Performance von "Without You" direkt in die letzte Etappe und in das Publikumsvoting. Dabei sorgte sie nicht nur für einen bemerkenswerten Auftritt, sondern auch für Schmunzeln: Bis zur Show hat sie den Mariah-Carey-Welthit nicht gekannt, gibt die 15-jährige Sängerin in einem Einspieler zu.Als Finalistin im Team Sasha zeigt sie im direkten Vergleich mit Phil (Team Max Giesinger), Nikolas (Team Lena) und Leroy (Team Deine Freunde) noch einmal, wie viel Power in ihrer Stimme liegt. Christina Aguileras Ballade "The Voice Within" bringt ihr schließlich die meisten Stimmen des Publikums und den Sieg der achten Staffel "The Voice Kids": Sie erhält nicht nur einen Musikvertrag und eine Ausbildungsförderung in der Höhe von 15.000 Euro, sondern auch eine Gastrolle im beliebten Musical "Bibi & Tina - Die verhexte Hitparade".Auch Coach Sasha ist vom bezaubernden Talent Lisa-Maries begeistert: "Ich bin überglücklich und stolz", freut sich der Musiker mit seinem kleinen Schützling. "Sie hat eine gewaltige Stimme und ist eine wunderbare Person und ein toller Mensch!"