Zu Halloween kommt der neue "Witcher"-Trailer

Netflix verfilmt die beliebte Geralt-Saga des polnischen Schriftstellers Andrzej Sapkowski als Serie. Henry Cavill spielt die Hauptrolle.

Zwerge, Elfen und andere Fabelwesen teilen sich die Fantasy-Welt von "The Witcher" mit den Menschen. Die wahren Außenseiter sind allerdings sogenannte Hexer, die dank gefährlicher Kräuterkuren zu mächtigen Kriegern gedeihen. Als Söldner ziehen sie durch die Lande und lassen sich für das Erlegen von Monstern bezahlen.Die Geschichte rund um den Hexer Geralt von Riva erfreut sich nicht nur in Buchform einer gewaltigen Anhängerschaft. Auch als Videospielreihe wurde "The Witcher" zum Hit. Netflix macht den Stoff nun zur Serie. Als Geralt ist der aktuelle Superman-Darsteller Henry Cavill zu sehen.Mit einem kleinen Reim kündigte Netflix den neuen "Witcher"-Trailer für den 31. Oktober an: "Oh kleine Vögel, mit Zwitschern [bzw. Tweets] voller Sorgen/verkünden wir euch ein paar News/Wenn der Hahn begrüßt das Morgen/könnt ihr einen Trailer sehen." Der Teaser enthält bereits ein paar Szenenschnipsel, in der fertigen Vorschau wird dann wohl auch endlich das Startdatum der Serie verkündet: