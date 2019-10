Theaterkarten für "Cissy & Hugo" zu gewinnen

"Heute.at" verlost 2 x 2 Karten für das Musiktheater "Cissy & Hugo a Caracas" am 14. November im Gleis21 Kulturraum im Sonnwendviertel in Wien!

CISSY & HUGO A CARACASDonnerstag, 14. November 2019, 19:30 UhrGleis21 Kulturraum, Bloch-Bauer-Promenade 22, 1100 Wien"Cissy & Hugo a Caracas" erzählt das aufregende Leben der jungen Kabarettistin Cissy Kraner und ihr Zusammentreffen mit Hugo Wiener.Sie ist der Vamp von Favoriten - Frivolität hat im Kabarett immer einen fixen Platz. "Ich hätt' sogar schon Morphium genommen, aber der Nowak lässt mich nicht verkommen." "Ich wünsch' mir zum Geburtstag einen Vorderzahn, denn meinen schlug der Ferdinand mir ein." Cissy Kraner ist das weibliche Pendant zu Bronner, Qualtinger & Co., ihre legendären Lieder schrieb Hugo Wiener.Jahrzehntelang traten sie im Simpl auf, waren auf internationalen Tourneen, im Fernsehen und in der Josefstadt zu sehen. Für Hans Moser schrieb Hugo Wiener Filmdrehbücher und für Robert Stolz Operettentexte.Die kabarettistische Komödie "Cissy & Hugo a Caracas" begeistert mit diesen pointierten musikalischen Nummern und lässt das Publikum in die Erlebnisse einer jungen Sängerin eintauchen. Das neuartige Wechselspiel von Live-Performance, Theremin, Electro Swing, Percussion und klassischer Klavierbegleitung führt zu einer kammermusikalischen Raffinesse.