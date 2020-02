Theaterkarten für DIE PUPPE zu gewinnen

"Heute" verlost 3x2 Karten für ein Theaterstück zum Thema Robotik und Künstliche Intelligenz - DIE PUPPE - von Miro Gavran am Samstag, den 07. März 2020, im Theater-Center Forum, Wien.

Komödie DIE PUPPE von Miro GavranFreitag, 07. März 2020, ab 20 UhrTheater-Center Forum, Saal 2, Porzellangasse 50, 1090 WienDie von Carmen Wagner gegründete Theatercompany DIE THEATERKÜCHE hat es sich zur Aufgabe gemacht, Stücke von in Österreich noch unbekannten Autoren/Autorinnen zu spielen. Nach der Vorjahres-Erfolgsproduktion "Lachen verboten" steht auch heuer wieder die deutschsprachige Erstaufführung einer Komödie des kroatischen Autors Miro Gavran auf dem Programm.Der frustrierte Marko meldet sich nach dem Scheitern seiner letzten Beziehung beim Preisausschreiben einer Agentur an, die menschenähnliche Roboter herstellt… sogenannte Puppen. Er hofft, mit einer Roboterfrau ein bequemeres Leben führen zu können, als mit einer menschlichen Frau.Als er tatsächlich zu den Gewinnern zählt, und eine Puppe für sechs Monate gewinnt, glaubt er das große Los gezogen zu haben, und seine herablassende Machoart ausleben zu können.Schnell jedoch stellt sich heraus, dass Stella, die Puppe, mit messerscharfem logischem Verstand ausgestattet ist und ihm ein selbstbewusster Spiegel seiner männlichen Unarten ist.Dennoch findet Marko das Leben mit dem Roboter nicht schlecht, und freut sich schon auf den Tag, an dem die Puppe endgültig in seinen Besitz übergegangen sein wird. Nur leider hat er das Kleingedruckte im Vertrag nicht gelesen…