i Theresia Fischer Instagram Seit über einem Jahr Heimliches Liebes-Aus! Ex-GNTM-Star ist wieder Single Theresia Fischer (34) wünscht sich ein Kind. Doch ihr letzter Partner ließ sie mit harten Worten abblitzen – sie stürzte in ein tiefes Loch. Von Heute Entertainment 06.11.2026, 15:56 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ihre Vorliebe für ältere Männer wird der ehemaligen GNTM-Kandidatin und Reality-TV-Darstellerin zum Verhängnis. Theresia Fischer steht auf reife Herren, doch genau das steht ihrem großen Lebenstraum nun im Weg.

Die 34-Jährige hatte in der Vergangenheit immer wieder über ihren Kinderwunsch gesprochen. Sie wünschte sich ein "kleines Mini-Me von mir". Doch im Moment fehlt ihr der passende Mann dafür.

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Wie tag24.de unter Berufung auf die Bild berichtet, ist die Blondine seit über einem Jahr wieder Single. Ihr Ex Stefan Kleiser (59) machte bereits im Sommer 2025 mit ihr Schluss – und das vor allem aus zwei Gründen.

"Ich sei schon anstrengend genug"

An erster Stelle stand der Kinderwunsch, der dem Glück im Weg stand. "Er sagte, ich sei schon anstrengend genug. Er brauche keine weitere Anstrengung und Verantwortung", soll er ihr im März 2025 mitgeteilt haben. "Deswegen wollte er kein Kind mehr."

Für Theresia brach eine Welt zusammen. "Das kam wie Kai aus der Kiste, ziemlich ruppig und so spontan, wie es überhaupt nur ging", gestand sie. "Es traf mich wie ein Blitzschlag."

Monate in tiefer Depression

Nach dem Gespräch sei sie in ein tiefes Loch gefallen. "Ich war sehr schockiert und mir ging es überhaupt nicht mehr gut. Die Depression war über Monate so stark, das war der absolute Tiefpunkt."

Bei der Trennung spielte auch der Wohnort eine Rolle. Während Stefan zurück in die Berge wollte, hielt Theresia an Hamburg fest. "Ich musste feststellen, dass die Berge für ihn einen höheren Stellenwert besitzen als ich als Person."

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Mittlerweile hat sich die 34-Jährige wieder aus dem Loch herausgekämpft. Doch ihr Kinderwunsch besteht weiterhin – auch wenn ihre Vorliebe für ältere Männer dabei im Weg stehen könnte. "Ich möchte auf gar keinen Fall einen Gleichaltrigen an meiner Seite", macht sie deutlich.