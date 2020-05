Thiem glaubt erst 2021 an Comeback der Tennis-Tour

Tennis-Ass Dominic Thiem wartet gespannt auf den "neuen" ATP-Kalender. Der Österreicher ist jedoch nicht recht optimistisch, was einen zeitnahen Start betrifft.

Der Tennis-Zirkus steht seit mittlerweile acht Wochen still. In Österreich dürfen Dominic Thiem und Co. seit 20. April zwar wieder trainieren, doch wofür ist nicht ganz klar. Denn erst am 15. Mai will die ATP erklären, was in den kommenden Monaten geplant ist.Thiem fürchtet, dass wenig Erfreuliches herauskommen wird. "Aus dem Bauch heraus würde ich sagen, dass es dieses Jahr echt schwer wird leider", sagt der 26-Jährige auf ServusTV. "Wahrscheinlich würde es in manchen Ländern schon gehen, aber es müssen halt alle Spieler freie Reisemöglichkeiten haben."Die Nummer drei der Welt meint weiter: "Alle Spieler aus der ganzen Welt an einen Ort zu bringen, das erscheint mir wirklich schwierig. Von dem her glaube ich, dass es das Realistischste ist, dass es mit Australien oder mit den ersten Turnieren 2021 losgeht."Ähnlich hatte sich vor wenigen Tagen bereits sein Ex-Trainer Günter Bresnik geäußert ( hier geht es zur "Heute"-Story ). Und auch Rafael Nadal meint: "Ich sehe es nicht, dass wir in jeder Woche in ein anderes Land reisen können."