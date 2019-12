Thomas Gottschalk ätzt gegen Botox-Bohlen

Der legendäre TV-Entertainer unterhielt sich am Mittwoch in der ARD-Talkshow von Maischberger über das Älterwerden.

Thema der Sendung "Maischberger - Die Woche" am Mittwochabend war ein würdevolles Altern. Mit der Gastgeberin diskutierte Thomas Gottschalk (69), der sich in seinem Buch "Herbstblond" bereits eindringlich mit der Thematik beschäftigt hat.Ein wichtiger Aspekt im fortgeschrittenen Alter ist natürlich das Aussehen. Darauf angesprochen sagte Gottschalk: " Im Alter ist das Aussehen eine Frage der Beleuchtung". Anders als viele Kollegen würde er allerdings auf medizinische Hilfsmittel wie Botox verzichten, denn "sonst ende ich wie Bohlen".Mit der kosmetischen Breitseite schoss er gegen den Pop-Titan Dieter Bohlen, der eigentlich vier Jahre jünger ist als Gottschalk. Bohlen selber schwört aber, ebenfalls kein Botox zu verwenden. Es seien lediglich diverse Verschönerungsfilter, die seine Haut bei "DSDS" und auf Instagram so makellos erscheinen lassen.