Thomas Stipsits, planlos & bekifft in "Amsterdam"

Die Wödmasta schicken Stipsits auf eine eing'rauchte Odyssee durch die Grachten-Stadt. Wir haben das brandneue Musikvideo der Mundart-Band für Euch!

Roland Vogl und Dietmar Baumgartner, schon mal gehört? Die Namen vielleicht nicht (sollte man aber!), ihre Musik mit Sicherheit. Vogl greift für die Band von Wolfgang Ambros in die Saiten, Baumgartner lenkt das Stromruder für Alkbottle. Gemeinsam sind die beiden Gitarren-Virtuosen als Mundart-Duo Die Wödmasta unterwegs.Für ihr brandneues Musikvideo "Amsterdam" sicherten sich Vogl und Baumgartner die Hilfe von Thomas Stipsits. "Planlos und bekifft" torkelt der Kabarettist im Clip durch die titelgebende Stadt, landet berauscht und unterzuckert im Wasser und legt die Suche nach dem Leidseplein letztendlich für ein Kipferl auf Eis."Frei erfunden nach einer wahren Begebenheit", wird der Song auf der Website der Wödmasta beschrieben. Dort gibt's auch alle Infos zur neuen EP "No Na Ned", auf der "Amsterdam" zu finden ist. Viel Vergnügen mit der eing'rauchten Gschicht:In Wien kann man die Wödmasta am 31. Jänner 2020 live in der Kulisse erleben.