Tic Tac Toe kehren 2020 auf die Bühne zurück

22 Jahre nach ihrer Auflösung ist die Girlband wiedervereint. Ob in Originalbesetzung, das ist allerdings noch unklar.

Mit Hits wie "Ich find dich scheisse" und "Verpiss dich" wurden Tic Tac Toe zu einem der beliebtesten und erfolgreichsten deutschen Acts der Neunziger. Legendär ist bis heute die Trennung der Band, die quasi live im Fernsehen übertragen wurde.Bei einer Pressekonferenz im November 1997, die ursprünglich Einigkeit demonstrieren sollte, gerieten sich Jazzy, Ricky und Lee so heftig in die Haare, dass Tic Tac Toe ad acta gelegt wurde.Fast 22 Jahre sind seither vergangen, nun kündigt MPM Music die Reunion der Band an. "Im Jahr 2020 wird Tic Tac Toe wieder live auf der Bühne stehen", heißt es auf der Website der Booking-Agentur . Ob das Trio geschlossen zurückkehrt, bleibt vorerst aber ungewiss:"Zum jetzigen Zeitpunkt steht noch nicht fest, ob alle drei der Original-Bandmitglieder am Start sind, oder ob ein neues Mitglied die Band komplett machen wird."