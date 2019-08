Ticket-App soll Öffi fahren noch entspannter machen

Die LinzAG Linien bieten ab sofort einen neuen Ticket-Service an. "Fairtiq" nennt sich die kostenlose App, die vor allem Gelegenheitsfahrern das Öffi fahren erleichtern soll.

In der Schweiz und Liechtenstein ist sie schon fixer Bestandteil der Öffi-Landschaft. In Vorarlberg hat sie sich bereits seit Herbst 2018 gut bewährt.Nun ist sie auch in Linz im Einsatz. Die LinzAG Linien bieten Öffi-Fahrern einen neuen Ticket-Service. Die kostenlose "Fairtiq"-App soll vor allem Gelegenheitsfahrern das Bim und Bus fahren erleichtern und zahlt quasi selbstständig das Ticket.● "Fairtiq"-App (kostenlos) in den Stores für iOs oder Android● Nach der Installation folgt die(mit Handynummer, Vor- und Nachname, Geburtsdatum und Mail-Adresse). Auch das gewünschte Zahlungsmittel (PayPal, Kreditkarte) ist zu hinterlegen.● Optional kann auch eine Ermäßigung ausgewählt werden. Damit die App funktioniert, ist diezu● Mit einer kurzenwird die App aktiviert.● Viadie App dieunddann(innerhalb von 24 Stunden). Abgerechnet wird über das hinterlegte Zahlungsmittel. Dabei kann auch zwischen Bus und Bim umgestiegen werden.● Nach Erreichen des Zielorts und Aussteigen aus dem Bus oder der Bim checkt der Fahrgastin der App wieder aus. Sollte auf dasvergessen worden sein, erscheint eine automatische Erinnerung auf dem Handy, sobald die App einen Fußweg erkennt.(cru)