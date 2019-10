Tickets für 5K HD am 29. Oktober in Wien gewinnen

Die Band rund um Mira Lu Kovacs tritt am 29. Oktober in der Arena Wien auf. "Heute.at" verlost 2 x 2 Tickets.

2016 stand Mira Lu Kovacs, Frontfrau von Schmieds Puls und Fürstin der heimischen Alternative-Pop-Szene, erstmals mit der Jazzband Kompost 3 auf der Bühne. Aus Kompost 3 feat. Mira Lu Kovacs wurde 5K HD. 2017 erschien mit "And To In A" das Debütalbum des Quintetts, im September 2019 folgte "High Performer".Mit der neuen Platte im Gepäck touren 5K HD derzeit durch Europa und machen dabei auch in der Arena Wien halt.Dienstag, 29. Oktober 2019Arena WienEinlass: 19 UhrBeginn: 20 UhrDas Gewinnspiel ist bis 27. Oktober 2019 (23.59 Uhr) aktiv. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden am 28. Oktober per Mail verständigt, ihre Namen an den Veranstalter weitergeleitet. Die Gewinner können sich ihre Tickets gegen Vorzeigen eines Lichtbildausweises an der Abendkassa des Events abholen.