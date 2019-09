Tickets für Alice Cooper in der Stadthalle gewinnen

Alice Cooper kommt am 16. September 2019 in die Wiener Stadthalle. Bei uns gibt es Tickets zu gewinnen.

Seit mehr als 50 Jahren steht der mittlerweile 71-jährige Rocker schon auf der Bühne. Trotz seines doch schon etwas vorgerückten Alters hat Alice Cooper allerdings nichts von seinem Charisma eingebüßt. Immer noch sind seine Live-Shows ein absolut großartiges Rock-Spektakel.Am 16. Oktober gibt es für alle heimischen Fans des kultigen Musikers die Gelegenheit, bei Welthits wie "Poison" oder "School's Out" ordentlich abzugehen. Denn dann gastiert er in der Wiener Stadthalle."Heute" verlost für das herbstliche Konzerthighlight 3x2 Tickets. Unbedingt am Gewinnspiel etwas weiter unten teilnehmen und mit etwas Glück die Karten abstauben.(baf )