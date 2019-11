Tickets für AMILLI am 5.12. in Wien gewinnen

"Heute.at" verlost 1 x 2 Tickets für das Konzert von AMILLI am 5. Dezember 2019 im Wiener B72.

"At the end of the day I'm just this girl from next door", singt Amilli auf dem Track "Wings". Das unscheinbare Mäderl von nebenan ist die Musikerin aus Bochum aber schon lange nicht mehr, gilt vielmehr als größte musikalische Sensation der Stadt seit Herbert Grönemeyer.Ihre deutsche Herkunft ist Amillis Songs allerdings nicht anzuhören. Die junge Sängerin setzt auf englische Texte und schnurrt mit dem US-typischen Nuscheln, das schwer nach Native Speaker klingt.(2018) war bislang ihr größter Hit, nun geht Amilli mit vielen neuen Songs auf Tour.Donnerstag, 5. Dezember 2019B72, WienEinlass: 20 UhrBeginn: 21 UhrDas Gewinnspiel ist bis 28. November 2019 (23.59 Uhr) aktiv. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinnerin/der Gewinner wird am 29. November per Mail verständigt, ihr/sein Namen an den Veranstalter weitergeleitet. Die Gewinnerin/der Gewinner kann die Tickets gegen Vorzeigen eines Lichtbildausweises an der Abendkassa des Events abholen.