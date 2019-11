Tickets für BONAPARTE am 23.11. in Wien gewinnen

Der Schweizer Musiker geht mit "Le Nouchi Clan" auf Tour. "Heute.at" verlost 1 x 2 Tickets für sein Konzert im Flex.

Lo-Fi-Punk trifft auf digitale Sounds, Schlagerpop auf emotionalen Rap. Geile Mucke? So was von! Tobias Jundt alias Bonaparte schreibt Songs, die man für ihn in die Welt hinaustragen möchte.Seit Juni 2019 gibt es sein siebentes Studioalbum "Was mir passiert" zu hören. Die Platte entstand auf Reisen zwischen Abidjan und Berlin. Ein Freund hatte Bonaparte von der pulsierenden Energie der Stadt an der Elfenbeinküste vorgeschwärmt."Alles, was er erzählt hat, klang so aufregend, dass ich im Juni 2017 einfach mal runtergefahren bin. Was ich in Abidjan erlebt habe, war wie ein Katalysator, eine überwältigende Erfahrung", so Jundt. "Von der dortigen Musikszene geht eine wahnsinnige Energie aus. So ähnlich hab ich das vor 12 Jahren gespürt, als ich das erste Mal in Berlin angekommen bin. Diese Aufbruchsstimmung!"Die gibt es jetzt auch in musikalischer Form zu genießen. Unter anderem am 23. November im Flex.Samstag, 23. November 2019Flex, WienBeginn: 20.30 UhrDas Gewinnspiel ist bis 17. November 2019 (23.59 Uhr) aktiv. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden am 18. November per Mail verständigt, ihre Namen an den Veranstalter weitergegeben. Die Gewinner können sich ihre Tickets gegen Vorzeigen eines Lichtbildausweises an der Abendkassa des Events abholen.