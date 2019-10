Tickets für COUNTERFEIT im WUK gewinnen

Jamie Campbell Bower ist nicht nur in Hollywood im Einsatz, sondern auch mit seiner Punkband aktiv. So auch am 29. Oktober im Wiener WUK.

Mit unerbittlicher Dringlichkeit kollidieren roher Power-Pop-Bombast, massive Melodien und große Pläne in den Songs von Counterfeit. Hier ist der Name (zu deutsch: "Fälschung") nicht Programm. Die Jungs sind so echt wie der Schweiß, der im Moshpit ihrer Shows in Strömen fließt.Live kombinieren Counterfeit ihren Groove mit einer beachtlichen Theatralik und stampfen mit brillanter Anmut durch ihr Set. Sie verwandeln Themen wie Unzufriedenheit, Depression und Angst in neue Hymnen. Ihre Shows sind zu gleichen Teilen emotionaler Exorzismus wie optimistisches Feiern.Frontman Jamie Campbell Bower dürfte einigen Zuschauern bekannt vorkommen. Der gebürtige Londoner ist auch als Schauspieler tätig, war unter anderem in "Sweeney Todd" und zuletzt als junger Gellert Grindelwald in "Phantastische Tierwesen 2" zu sehen.Dienstag, 29. Oktober 2019WUK, WienSupport: VukoviEinlass: 19 UhrBeginn: 20 UhrReguläre TICKETS für die Show vonDas Gewinnspiel ist bis 24. Oktober 2019 (23.59 Uhr) aktiv. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Namen der Gewinner werden an den Veranstalter weitergegeben. Die Gewinner können sich ihre Tickets an der Abendkassa des Events gegen Vorzeigen eines Lichtbildausweises abholen.