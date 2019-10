Tickets für das Konzert der LUCKY CHOPS gewinnen

Am 27. Oktober spielt die Funkband in der Grellen Forelle in Wien. "Heute.at" verlost 2 x 2 Tickets.

2006 wurden sie in New York City gegründet, seither sind sie als Botschafter des Funk unterwegs. Mit Trompete, Tuba, Schlagzeug und Saxophon performen die Lucky Chops aktuelle Hits, unter anderem in U-Bahn-Stationen oder Parks ihrer Heimatstadt. Die Clips der Brass-Combo aus der Subway sind mittlerweile legendär.Angetrieben vom Wunsch, die heilende und inspirierende Kraft der Musik mit ihren Mitmenschen zu teilen, hat sich die Band eine internationale Fanbase erarbeitet – mit Liveauftritten in 25 verschiedenen Ländern und Seminaren zur Ausbildung von NachwuchsmusikerInnen.Reguläre Tickets für die Wien-Show der Lucky Chops gibt esSonntag, 27. Oktober 2019Grelle Forelle, WienEinlass: 19 UhrBeginn: 20 UhrDas Gewinnspiel ist bis 23. Oktober 2019 (12.00 Uhr) aktiv. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden am 23. Oktober per Mail informiert, ihre Namen an den Veranstalter weitergeleitet. Die Gewinner können sich ihre Tickets gegen Vorzeigen eines Lichtbildausweises an der Abendkassa des Events abholen.