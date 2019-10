Das Rap-Kollektiv Die Orsons kommt nach Wien

Die Orsons geben am 31. Oktober 2019 ein Konzert in der Grellen Forelle.

Vor 10 Jahren trafen sich durch Zufall vier junge, sehr hungrige MCs in einem Studio im Schwäbischen. Wie es so ist, wenn Genies aufeinandertreffen, gab es vier Tage später "Das Album". Die Parodie einer gesamten Szene, die sich selbst zu ernst nahm. Dada trifft Rap trifft vier Freunde, die sich nichts sagen lassen und aus ihren Insider-Jokes ein Album gemacht haben.Deutschrap reagierte allergisch, die Hooligans of Love frenetisch. Nach dem, vor allem für alle Beteiligten selbst überraschend großen Erfolg des ersten Albums, begannen Die Orsons mit den Arbeiten an einer zweiten Platte. Dabei entstand "Die Herrlichkeit, in Ewigkeit, Orsons". Ein Album über die Freiheit. Die Freiheit als Künstler, als Musiker, als Mensch. Die Freiheit zu tun und zu lassen, was man will.Die Orsons feierten Indie-Charterfolge, tourten mit Fettes Brot und Herbert Grönemeyer, wechselten zu Universal und damit ins Major-Business. Fünf Alben haben Tua, Kaas, Maeckes und Bartek mittlerweile am Start, das letzte ("Orsons Island") erschien im August 2019.Donnerstag, 31. Oktober 2019Grelle Forelle, WienEinlass: 19 UhrShow: 20 Uhr