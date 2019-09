Tickets für die Sleaford Mods in Wien gewinnen

Die Electropunker spielen am 15. September 2019 in der Arena Wien. "Heute.at" verlost 2 x 2 Tickets.

Sleaford Mods stehen für aufregende Live-Shows, scharfe Kommentare und minimalistische Beats. In Großbritannien führten sie die Post-Punk-Renaissance der letzten fünf Jahre an. Das Duo kombiniert Rap und harte Beats mit wütenden Texten, die am politischen und sozialen Status Quo rütteln.Das neue Studioalbum "Eton Alive" (seit Februar 2019 in den Läden) ist die erste Veröffentlichung auf dem neu gegründetem Label Extreme Eating der Bandmitglieder Jason Williamson und Andrew Robert Lindsay Fearn. Weil die zwölf neuen Songs unters Volk gebracht werden wollen, gehen die Sleaford Mods auch wieder auf Tour. Die Upper Class kann sich schon mal warm anziehen – es wird auf hohem Niveau gepöbelt.Sonntag, 15. September 2019Arena, WienEinlass: 19 UhrBeginn: 20 UhrSupport: RVGDas Gewinnspiel ist bis 10. September 2019 (23.59 Uhr) aktiv. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden per Mail informiert, die Namen der Gewinner an den Veranstalter weitergegeben. Die Gewinner können sich ihre Tickets gegen Vorzeigen eines Lichtbildausweises an der Abendkassa des Events abholen.