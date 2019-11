"Heute.at" verlost 2 x 2 Tickets für die Zaubershow von Alexander Straub am 30. November in der Wiener SimmCity.

Alexander bekommt mit elf Jahren einen Zauberkasten von seinen Eltern geschenkt – und legt daraufhin in kürzester Zeit eine magisch anmutende Karriere hin. Heute ist der passionierter Illusionist 22, hat die internationale Magier-Szene erobert und neue Maßstäbe in der Welt der Zauberkunst zu setzen.Seine Videos im Internet werden über 30 Millionen Mal angeklickt, hunderttausende Fans folgen ihm live und auf Social Media. TV-Sendungen deutschlandweit laden ihn ein, um sich von seinen einzigartigen Fingerfertigkeiten begeistern zu lassen. Der jüngste unter den Big Playern wurde 2014 nach Las Vegas geholt. Er zauberte dort mit David Copperfield zusammen, schnappte sich als erster Zauberkünstler den Weltmeistertitel der darstellenden Künste im Bereich Varieté und ging damit in die Geschichte ein.Nach dem Erfolg seiner ersten kleinen Tour im April 2018 legt Alexander Straub 2019 nun gewaltig nach: Die Zuschauer erwartet eine einmalige Show aus Magie und Comedy mit einer lebensgefährlichen Illusion als spektakulärem Finale.Samstag, 30. November 2019SimmCity, WienEinlass: 19 UhrBeginn: 20 UhrDas Gewinnspiel ist bis 24. November (23.59 Uhr) aktiv. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden am 25. November per Mail verständigt, ihre Namen an den Veranstalter weitergeleitet. Die Gewinner können sich ihre Tickets gegen Vorzeigen eines Lichtbildausweises an der Abendkassa des Events abholen.