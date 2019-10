Tickets für die Zaubershow von Siegfried und Joy

"Heute.at" verlost 2 x 2 Tickets für die Show von Siegfried und Joy am 2. November im TAG Wien.

In den letzten zwei Jahren haben sich Siegfried & Joy vom Magic Underground ins Herz der Zauberszene katapultiert! Und das war alles andere als ein Trick: Mit charmanter Zauberkunst, ungezügeltem Humor und bis in die letzte Zauberstabspitze verblüffend, veranstalten sie eine der unterhaltsamsten Zaubershows des Landes. Ein letztes Mal gehen sie nun mit ihrem Debüt-Programm auf große Tour.Wenn Siegfried & Joy Gegenstände schweben lassen, mystische Teleportationen vollführen oder die Gedanken ihres Publikums lesen, wird schnell klar, dass sie ihre Kunst beherrschen. Dennoch bleiben ihre Auftritte vor allem eine funkelnde Alternative zu den herkömmlichen Zaubershows – mit Herz, Spontanität und einer großen Portion Selbstironie holen sie selbst Zauberskeptiker ab und zeigen, dass Zauberei alles andere als antiquiert und eingestaubt sein kann.Ob dabei ein Gast zum Zauberstar gekürt wird, das Publikum gemeinsam einen Trick vollführt oder ob sie ihre Kunststücke in sagenhafter Slo-Mo erklären: Faszinierend, abwechslungsreich und dabei immer in Kontakt mit dem Publikum, nehmen die Disco-Magier jeden mit auf ihre magisch glitzernde Reise!Samstag, 2. NovemberTAG Wien (Gumpendorfer Str. 67, 1060 Wien)Das Gewinnspiel ist bis 30. Oktober 2019 (23.59 Uhr) aktiv. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden am 31. Oktober per Mail verständigt, ihre Namen an den Veranstalter weitergegeben. Die Gewinner können sich ihre Tickets gegen Vorzeigen eines Lichtbildausweises an der Abendkassa des Events abholen.